Непомнящий начал с ничьей матч за титул чемпиона мира по шахматам с Карлсеном

Первая партия игры за титул чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим завершилась вничью

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча за мировую шахматную корону проходит в Дубае. Россиянин играл белыми фигурами. Вторая партия состоится в субботу, 27 ноября. Непомнящему предстоит действовать черными фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени. За победу шахматист получает одно очко, за ничью — 0,5 очка. Победит тот, кто первым достигнет отметки в 7,5 балла. Если по итогам 14 партий будет зафиксирована ничья, титул разыграют на тай-брейке.

Непомнящий впервые в карьере играет за титул чемпиона мира. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.

