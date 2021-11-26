Украинский политолог назвал вооружение страны допотопным

Украинский политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украина не сможет вести войну с Россией из-за допотопного вооружения. Об этом сообщает ИА SM-News.

Он напомнил о турецких беспилотниках Bayraktar, которые Украина планирует использовать против войск, ориентированных на Россию.

«Ну, появилось 6-10 беспилотников, насколько денег хватило. Это же смешно, по большому счету. Если у тебя нет ни современной системы ПВО (то, что есть — допотопное, 30-летней давности), ни современной авиации (даже те самолеты, что есть, преимущественно не летают), то понятно, что ты не сможешь переломить ситуацию в свою пользу», — подчеркнул историк.

Ищенко также добавил, что Украина не сможет противостоять России из-за неверного внутриполитического курса, ожидания помощи от западных стран и чрезмерной подверженности коррупции.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin в Донбассе. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. Они призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором.