Названы самые импульсивные покупки россиян за время пандемии

Чаще всего россияне совершают спонтанные покупки в категориях одежда и электроника

Россияне стали чаще совершать импульсивные покупки на сайтах онлайн-ретейлеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования, попавшего в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 26 ноября.

Совместный опрос провели сервис объявлений «Юла», платформа по подбору психотерапевтов «Мета» и аналитическое агентство ResearchMe. Всего в эксперименте приняли участие более 1200 респондентов по всей России. Выяснилось, что во время пандемии коронавируса более 50 процентов опрошенных начали спонтанно приобретать товары в интернете.

Авторы исследования назвали категории, в которых россияне совершают больше всего необдуманных покупок. Ими стали одежда и электроника — их предпочитают 31 и 29 процентов респондентов соответственно. Кроме того, в списке самых популярных неожиданных покупок оказались косметика и украшения, которые выделили 19 процентов опрошенных.

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Известно, что пятая часть участников исследования прибегают к интернет-шопингу каждую неделю, 33 процента — раз в два-три месяца, а 27 процентов — не более одного раза в месяц. Согласно опросу, во время международной акции «черная пятница» люди склонны в два раза чаще приобретать вещи в онлайн-магазинах.

Специалисты «Меты» объяснили, что в 2021 году спрос на услуги психотерапии в Москве увеличился в два раза, а в регионах — в 3,5 раза. Эксперты связывают рост спонтанных покупок с данным фактом, поскольку они являются одним из эффективных способов кратковременно снизить тревогу.

Ранее психотерапевт раскрыл способы избежать лишних покупок в «черную пятницу». Виктор Нурдаев посоветовал оставаться внимательным к себе и своему состоянию. Настораживающим фактором он назвал постоянную проверку товаров и цен. По его словам, возможная экономия не стоит таких переживаний.