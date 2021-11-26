Губернатор Кузбасса усомнился в возможности найти еще выживших в «Листвяжной»

Губернатор Кузбасса Цивилев: скорее всего больше мы никого живым в «Листвяжной» не найдем

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев усомнился в том, что еще возможно найти живыми оставшихся в шахте «Листвяжная» горняков. 25 ноября там произошел пожар, в результате которого погибли 52 человека. Слова главы Кузбасса передает РИА Новости.

«Скорее всего, больше мы никого живым в шахте "Листвяжная" не найдем», — цитирует Цивилева агентство.

Ранее сообщалось, что один из горноспасателей, которого считали погибшим, оказался жив и сам вышел на поверхность. Сначала его приняли за горняка, однако затем оказалось, что это 51-летний сотрудник МЧС Александр Заковряшин, помощник руководителя взвода.

По словам губернатора Цивилева, в настоящее время мужчину везут в больницу. Он был найден в шоковом состоянии.

Об аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что в шахте загорелась угольная пыль и дым заполнил штреки. Другой причиной случившегося считается взрыв.