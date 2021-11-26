В России запретили 13 пабликов «ВКонтакте» с рекламой незаконных услуг

Таганский суд Москвы запретил 13 пабликов социальной сети «ВКонтакте», которые рекламируют услуги нелегальной регистрации в России, а также помощь в незаконном пересечении границы России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«Решением суда от 22 ноября 2021 года информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ряду электронных адресов, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — заявили в пресс-службе.

По словам Гуринчук, решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения URL-адресов пабликов соцсети в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой на территории России запрещено.

Как уточнили РИА Новости, в пабликах «ВКонтакте», запрещенных судом, содержались предложения по организации временной регистрации в Москве, Краснодаре, Волгограде и других городах, постановке на миграционный учет и пересечению границы России и Белоруссии.

19 сообщалось, что в работе сервиса «ВКонтакте» произошел сбой. На неполадки пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Екатеринбурга. В пресс-службе соцсети подтвердили, что у некоторых пользователей медленнее загружались некоторые разделы сервиса.