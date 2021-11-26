Карпин оценил итоги жеребьевки стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022

Карпин о жеребьевке стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022: не плохой, ни хороший результат

Жеребьевка стыковых матчей в квалификации чемпионата мира 2022 года сложилась для сборной России нормально. Так итоги мероприятия оценил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, слова которого приводит «Матч ТВ».

«Ни плохой, ни хороший результат. Нормальный, но могло быть хуже или лучше. Это же только на бумаге. Матчи будут только через четыре месяца», — добавил специалист. Карпин также подчеркнул, что пока не знает, на каком стадионе сборная России проведет домашний матч с Польшей.

Жеребьевка прошла ранее в пятницу, 26 ноября. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта. Решающие встречи состоятся через пять дней.