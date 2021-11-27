Появилось видео лучших моментов матча «Краснодара» и «Химок» с шестью голами

«Матч ТВ» представил видеообзор матча «Краснодара» и «Химок» в РПЛ с шестью голами

В сети появилось видео лучших моментов матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Краснодаром». Видеообзор представилен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена-Химки». Команды сыграли вничью, забив в общей сложности шесть голов.

Счет в матче открыли гости. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поразил ворота хозяев уже на шестой минуте. Отыграться химчанам удалось только во втором тайме. Точный удар на 54-й минуте на счету Эльмира Набиуллина. Спустя еще две минуты голом отметился хавбек подмосковного клуба Денис Глушаков.

«Краснодар» отыгрался усилиями Реми Кабелла. На 72-й минуте «Химки» снова забили гол — точным ударом отметился Александр Долгов. Краснодар сравнял счет на 81-й минуте: отличился Владимир Ильин.

Краснодар после 16 матчей РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице. «Химки» — 14-ю позицию.