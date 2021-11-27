«Краснодар» и «Химки» забили шесть голов в матче РПЛ

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Краснодаром» завершился вничью со счетом 3:3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Арене-Химки» в Подмосковье. Уже на шестой минуте противостояния гости открыли счет. Отличился Виктор Классон. «Химки» отыгрались только во втором тайме. На 54-й минуте точный удар нанес Эльмир Набиуллин. Затем гол в исполнении Дениса Глушакова позволил подмосковному клубу выйти вперед. Реми Кабелла из «Краснодара» на 68-й минуте счет сравнял. На 72-й минуте «Химки» вновь вышли вперед усилиями Александра Долгова. А на 81-й минуте Владимир Ильин помог гостям сравнять счет во второй раз. Таким образом, в противостоянии было забито шесть голов. Итоговый счет — 3:3.

«Химки» — один из аутсайдеров чемпионата. Команда занимает 14-е место после 16 матчей чемпионата. «Краснодар» идет на пятом месте, отставая от тройки лидеров РПЛ на три очка.

Ранее в рамках 16-го тура Ахмат обыграл Ростов со счетом 2:0. «Урал» и «Сочи» сыграли вничью 1:1.