Боец MMA нокауировал оппонента ударом в печень

Российский боец смешанного стиля (MMA) Олег Косинов одержал победу над соотечественником Артуром Прониным на турнире AMC Fight Nights 106, который проходит в Сыктывкаре. Видео доступно в Instagram промоушена.
Схватка завершилась во втором раунде. Косинову удался удар в печень. Пропустив его, Пронин показал жестом, что не сможет продолжить выступление. Рефери зафиксировал победу Косинова нокаутом.
Косинов одержал четвертую победу подряд. Он не проигрывал с октября 2019-го.
В главном бою вечера сойдутся российский тяжеловес Александр Емельяненко и бразилец Марсио Сантос. Перед схваткой отечественный боец перевесил оппонента на 11 килограммов.