Политолог назвал будущего канцлера ФРГ проблемой для США

Будущий канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает против присутствия американского ядерного оружия на территории Германии. О такой проблеме для США в лице Шольца заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью интернет-изданию 47news.ru

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Эксперт отметил, что СДПГ всегда были более критично настроены в отношении Вашингтона, в отличие от Христианско-демократического союза (ХДС). Рар обратил внимание, что сложности в отношениях также могут вызвать и вопросы оборонного бюджета.

«В правительственном коалиционном договоре не написано, как это было при христианских демократах, что Германия будет тратить свои два процента ВВП на НАТО. Это значит, что по этому вопросу могут возникнуть серьезные трения», — заявил политолог.

Ранее Рар рассказал, что видит видит в сложившейся ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши риск начала третьей мировой войны. Он отметил, что обострение ситуации может привести к непредсказуемым последствиям. «Все больше и больше серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало», — поделился опасениями эксперт.