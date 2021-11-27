Генсек НАТО призвал Москву снизить напряженность на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной и отметил, что альянс открыт для диалога с Москвой. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

По его словам, НАТО продолжает следить за ситуацией на украинской границе и поддерживать Киев, «чтобы страна могла защитить себя от агрессии». При этом Столтенберг отметил, что не считает блефом информацию о скоплении российских войск у границы.

Ранее генсек НАТО отказал Киеву в поддержке в случае войны. Он обратил внимание, что коллективная оборона Североатлантического альянса не распространяется на Украину. По мнению Столтенберга, НАТО и так оказывает достаточную помощь стране другими способами. Это выражается как в политической, так и в военной плоскости.

22 ноября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, будто Россия готовится напасть на Украину и стягивает войска к границе. Вскоре об этом же написало издание Bloomberg со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Россия опровергла все обвинения Украины и США в провокациях в Донбассе, добавив, что сообщения о подготовке войск — ложь.