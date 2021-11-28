Российские эпидемиологи научились ускоренно определять источник ВИЧ

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали методику ускоренного поиска родственных образцов вируса иммунодефицита человека. Она необходима для быстрого определения цепочки заражения ВИЧ и поиска его источника, пишут «Известия».

Российские ученые создали метод ускоренного секвенирования (определения генетической последовательности ДНК и РНК) образцов ВИЧ по аналогии с тем, который применяется для анализа штаммов SARS-CoV-2. Они научились определять отдельные части генома патогена, что может увеличить пропускную способность лабораторий в пять раз.

Заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Дмитрий Киреев подчеркнул, что невозможно прервать цепочку заражений ВИЧ, если не расследовать источник его распространения.

«В ходе таких расследований мы сравниваем нуклеотидные последовательности образцов вируса друг с другом и выявляем группы пациентов, у которых они очень похожи. Если такую связь удается выявить, мы можем сказать, что эти люди образуют кластер. То есть это группа инфицированных, которые, скорее всего, эпидемиологически связаны друг с другом», — объяснил специалист.

После этого ученые анализируют тех, кто попал в эту группу, и понимают, где и в отношении кого следует проводить противоэпидемические мероприятия. «Так они будут максимально эффективны», — заключил Киреев.

Ранее ученые из Аргентины и США зафиксировали второй случай естественного выздоровления от ВИЧ. Этот случай исследователи называют «пациентка Эсперанса».