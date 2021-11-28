Приглашенный в «красную зону» Лоза обвинил врачей Боткинской больницы во лжи

Российский певец Юрий Лоза заявил, что не обещал главному врачу Боткинской больницы Денису Гусеву посетить «красную зону», пишет «Газета.Ru».

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Композитор обвинил медика во лжи и уточнил, что занят концертом. «Никаких обещаний я никому не давал и никуда не собирался. Врет, как всегда», — добавил он.

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев заявил, что медики пригласили и ждали визита Лозы в отделение, но артист не появился. По его словам, музыкант сначала подтвердил планы посетить больницу, а потом отказался от них. Гусев пожаловался, что на звонки певец не отвечает.

Ранее главные врачи крупных больниц России пригласили на «экскурсию» в «красные зоны», где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Лоза ответил на открытое письмо 11 медиков и написал, что за свою жизнь «перехоронил предостаточно людей», поэтому его не удивить.