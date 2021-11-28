Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР

Консилиум врачей диагностировал у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщила журналистам руководитель консилиума Мариам Джишкариани, передает ТАСС.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия», — рассказала Джишкариани.

Кроме того, у пациента наблюдается неврологическая симптоматика. «Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», — добавила медик.

По ее словам, экс-президент нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

Ранее Саакашвили пригрозил отказаться от таблеток, если к нему в госпиталь не допустят депутатов парламента республики. Бывший президент был задержан 1 октября, когда вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.