Во Франции оценили вероятность закрытия границ из-за нового штамма

Во Франции не планируют закрывать границы внутри Европейского союза из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил госсекретарь по делам ЕС при МИД Франции Клеман Бон в эфире радио France Inter.

«Мы подождем, как будет развиваться ситуация, но в Европе мы никогда полностью не закрывали границы, потому что это наше пространство для жизни, не только для туризма, но и для работы», — оценил госслужащий вероятность введения новых международных ограничений.

По его словам, такие инструменты, как ПЦР-тесты, санитарные пропуска и вакцинация, все еще помогают сдерживать распространение COVID, включая новые штаммы инфекции.

На сегодняшний день из-за омикрон-штамма для иностранцев закрылись границы Израиля и Японии. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что омикрон-штамм с высокой вероятностью распространится по всему миру.