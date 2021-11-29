«Хамви» получит гибридную модификацию

Компания AM General, разработавшая семейство автомобилей «Хамви» (Humvee) работает над новой модификацией машины. Производитель заключил соглашение о сотрудничестве с британской компанией QinetiQ. Разработчики создадут гибридную версию автомобиля, сообщает Defence Blog.

В рамках нового проекта будет создан концепт «Хамви» с гибридной силовой установкой. Разработчики планируют продемонстрировать жизнеспособность военных автомобилей с электрическим приводом.

Команда разработчиков создала две интерактивных модели перспективной машины. Посредством технологий виртуальной реальности модели демонстрируют интеграцию электрического привода QinetiQ в «Хамви». Defence Blog отмечает, что модернизация автомобиля требует минимального вмешательства в конструкцию.

Производитель заявляет, что гибридный привод позволит снизить акустическую и тепловую заметность «Хамви». Использование электродвигателей также снизит расход топлива на 30 процентов, что даст возможность увеличить запас хода машины.

Ранее «Военно-промышленная компания» показала новый бронеавтомобиль «ВПК-Урал» на видео. Машина получила дизельный двигатель ЯМЗ-536.

В августе строители ВМС США создали фанерные копии автомобилей «Хамви». Макеты предназначены для логистических учений.