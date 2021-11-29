Российские фанаты пристыдили снявшегося с гонки Кубка мира из-за мороза Клебо

Российские болельщики раскритиковали трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо. Они оставили много комментариев под постом Клебо в Instagram, где он сообщал о снятии с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке из-за мороза.

«Бедненький. Сопельки потекли», «А если вся зима морозная будет?», «Вы какими-то слабаками оказались», «С каких пор норвежские мужики холода стали бояться? Даже итальянцы бежали гонку! И тем более норвежские девушки!» — пристыдили лидера сборной Норвегии фанаты.

Юзеры также заметили, что в России дети до пятого класса идут в школу, если температура не ниже 25 градусов, и удивились, что для спортсмена из Норвегии мороз оказался веской причиной для пропуска гонки.

По итогам гонки преследования весь пьедестал заняли российские лыжники. Золото завоевал Александр Большунов, серебро у Сергея Устюгова, а бронза у Артема Мальцева.