Медведев призвал помогать адаптироваться мигрантам в России

Власти России не должны допустить возникновения этнических анклавов на территории страны, мигрантам нужно помочь адаптироваться. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова передает ТАСС.

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира», — призвал политик.

Он отметил, что по всему миру достаточно примеров подобных этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности. Медведев подчеркнул, что необходимо уделять внимание непропорциональности, которая возникает на фоне миграции населения внутри России.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что эффективным способом борьбы с мигрантами-правонарушителями является неотвратимость наказания и установка контроля. Среди других мер политик назвал регистрацию мигрантов по генетическому образцу и отпечаткам пальцев, которую ранее предложил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.