Вирусолог рассказал об особенностях заражения омикрон-штаммом

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об особенностях и специфических симптомах, сопровождающих заражение омикрон-штаммом коронавируса. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что пока информации об этом штамме мало, но уже можно предположить, что новая вариация COVID-19 не приведет к серьезным последствиям для человечества, поскольку слабая симптоматика говорит о вырождении вируса.

Самая нестрашная вариация

Омикрон-штамм характеризуется большим количеством мутаций в гене, кодирующем S-белок, сообщил ученый. «Там 32 мутации, то есть 32 аминокислоты, таким образом, заменились. В результате получилось значительное отличие от предыдущих версий», — разъяснил Альтштейн.

Он сообщил, что пока информации об омикрон-штамме немного, однако из тех данных, что уже имеются, можно предположить, что это самая «нестрашная» вариация коронавируса. «Та информация, которая сейчас есть об омикроне, совсем не указывает на то, что это какой-то страшный вирус. У всех людей, у которых был обнаружен этот омикрон, была слабая инфекция, заболевание текло легко с довольно малоспецифическими симптомами: утомляемостью и небольшой температурой. Я думаю, что по мере того, как мы будем об омикроне узнавать, список этих симптомов расширится, но первое впечатление об этом вирусе такое — он не выглядит как некий страшный возбудитель, который нам сильно угрожает», — высказался главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи.

То, что у омикрона 32 мутации в S-белке, может быть показателем генетической нестабильности, заключил ученый. «У вируса есть система, которая следит за мутабельностью вируса и снижает ее. Если эта система повреждается, то вирус становится нестабильным, и на высоком уровне он долго существовать не сможет», — поделился Альтштейн.

Пока категорически заявлять о том, что вирус вырождается, ученые не могут, подчеркнул он. Однако данных, подтверждающих эту теорию, слишком много, пояснил Альтштейн. «В Японии недавно была получена интересная информация известным ученым, профессором Национального института генетики Итуро Иноуэ. Он исследовал последовательность разновидностей коронавируса на фазе падения эпидемии. Когда она шла вниз, штаммы, которые он исследовал, давали гораздо больше мутаций, чем при подъеме. Это говорит о том, что генетическая нестабильность может нарастать в процессе эпидемии, и это сработает против вируса. Это значит, что вирус начинает хуже размножаться, ему больше не нужно сохранять свойство вызывать тяжелое заболевание. Он становится более слабым и мягким, но может хорошо выживать. Такого сценария исключить нельзя. Мне представляется, что это довольно вероятный исход», — объяснил российский ученый.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса. По словам главы государства, необходимо сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, в том числе запасы препаратов, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни.