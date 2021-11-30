Российский посол обвинил США в искажении фактов о выдворении дипломатов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. Он заявил, что речь идет о фактическом выдворении дипломатов, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что именно Госдеп в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

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«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — говорится в заявлении.

По словам Антонова, заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, не выдерживает критики. Он объяснил, что в случае отказа выполнить требование россияне будут лишены «иммунитета и иных дипломатических привилегий».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд 54 российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. По ее словам, российская сторона была заранее уведомлена об этом решении.

27 ноября Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы.

