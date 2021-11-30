Посол России в США обвинил Вашингтон в выдворении российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в намеренном искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. Он заявил, что Вашингтон фактически выдворяет дипломатов, его слова приводит РИА Новости.

В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот Анатолий Антонов посол России в США

Российский посол подчеркнул, что таким образом США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства.

Высылка дипломатов

27 ноября Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы.

Посол заявил, что Вашингтон занимается политикой по разъединению семей, несмотря на декларируемое уважение к семейным ценностям. Кроме того, российский посол также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, не дают согласие на запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

Реакция США

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд 54 российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. Она заявила, что США продолжают обсуждать с Россией вопрос ротационные сроки дипломатов.

То, что происходит, — это не высылка. Российские власти, разумеется, проинформировали, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места. Эти новые процедуры — не меры наказания Джалина Портер заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США

По словам Портер, США якобы предъявляют российским дипломатам такие же требования, которые Россия предъявила сотрудникам Госдепартамента. Она заверила, что такое решение со стороны американских властей будет способствовать большему паритету в отношениях между Россией и США.

Однако российский посол отверг доводы представительницы Госдепартамента о том, что отъезд российских дипломатов нельзя расценивать как высылку. По словам дипломата, они не выдерживают критики. Антонов объяснил, что в случае отказа выполнить требование россияне будут лишены «иммунитета и иных дипломатических привилегий».

Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении Анатолий Антонов посол России в США

Также Антонов напомнил, что именно Госдеп в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. Посол также указал на то, что в отношении диппредставительств других государств действует пятилетний период пребывания в США.

Пойти на мировую

Антонов заявил, что Россия призывает к обнулению на взаимной основе всех визовых рестрикций с США за последние годы. По словам дипломата, Россия выступает за честный и уважительный диалог по всем визовым «раздражителям». Он выразил уверенность, что при наличии «доброй воли» все проблемы можно решить достаточно оперативно.

Он призвал Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и надлежащей практике функционирования дипмиссий. «Наши предложения остаются на "столе переговоров"», — подчеркнул Антонов.