Российские полицейские получили срок за выбивание признаний электрошокером

Иглинский межрайонный суд Башкирии приговорил к двум годам лишения свободы бывших оперативников уголовного розыска отдела МВД Фанура Файзуллина и Газинура Садыкова, которые выбивали признание у задержанного при помощи электрошокера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Полицейские признаны виновными в превышении должностных полномочий. В суде они полностью признали свою вину. Осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима. Также суд лишил их права на протяжении трех лет после освобождения занимать должности на госслужбе. Экс-полицейских взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в марте трое сотрудников отдела уголовного розыска избили ногами и руками подозреваемого, вынуждая его дать признательные показания. Также к нему полицейские применили электрошокер.

Один из троих обвиняемых скончался во время следствия. В связи с этим дело против него было прекращено.