Названы районы Москвы с самым большим числом дорожных камер

Самое большое число дорожных камер в Москве установлено в центральный районах — Тверском, Таганском и Пресненском. На них приходится 154, 115 и 105 устройств соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.

Материалы по теме Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так? Наворотили дел. Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира

В топ-5 списка также вошли районы Раменки и Даниловский, где установили 99 и 91 камеры соответственно. Районами с большим количество контролирующих дорожную обстановку устройств также назвали Дорогомилово (81 камера), Можайский (77 камер), Хамовники (76 камер), Митино (75 камер) и Сосенское (72 камеры).

Что касается сфер, которые контролируют камеры, то в Тверском районе больше всего устройств, фиксирующих нарушения правил парковки (86 камер). В Таганском — одинаковое количество камер на парковку (35 устройств) и для контроля скоростного режима, там также нашли наибольшее в городе количество муляжей (девять штук) и камер на светофор (21 устройство). В Пресненском районе камеры большего всего следят за скоростью (48 камер) и парковкой (33 камеры), чуть меньше — за проездами перекрестков и светофорами (по 14 устройств).

По данным экспертов, больше всего в столице установлено камер, которые следят за нарушением скорости — на них приходится 60 процентов об общего числа. Меньше всего устройств (четыре процента) контролируют выезд на выделенную для общественного транспорта полосу.

В октябре 2021 года мэрия Москвы определила, что в общей сложности в Москве установлено более семи тысяч разрешенных шлагбаумов. Наибольшее число подобных ограждений пришлось на районы Центрального административного округа (ЦАО) — более 2,6 тысячи объектов.