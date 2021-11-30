Назван необычный симптом рака крови

Express: синяки на коже могут свидетельствовать о развитии рака крови

Синяки на коже могут свидетельствовать о развитии рака крови. Об этом пишет Express со ссылкой на благотворительную организацию Blood Cancer UK.

«Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть. <…> Их сложнее обнаружить на темной коже», — сообщили врачи.

Среди других симптомов рака крови медики назвали необъяснимую потерю веса, шишки на теле, одышку, ночную потливость, бледность, появление тяжелых инфекций, лихорадку, сыпь или зуд, а также боли в костях и суставах.

По данным медиков, симптомы рака крови появляются медленно, а у некоторых они вовсе могут отсутствовать.

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал самый главный симптом рака легкого. По его мнению, им является осиплость голоса без причины.