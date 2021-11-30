Чемпиона мира по легкой атлетике убили в США

Чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг умер в США после перестрелки

Чемпиона мира по легкой атлетике Эммита Кинга убили в американском Бессемере. Об этом сообщает NBC со ссылкой на властей штата Алабама.

По информации источника, Кинг поругался со знакомым Уилли Уэллсом, в результате чего началась перестрелка. По словам очевидцев, мужчины стреляли друг в друга из пистолетов. 60-летний Уэллс умер до приезда полиции, а 62-летний Кинг скончался позже в больнице.

На чемпионате мира-1983 Кинг завоевал золото в эстафете 4 по 100 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Он входил в состав сборной США на летних Олимпийских играх 1984 и 1988 годов, но в соревнованиях не участвовал.

22 октября в городе Гуаякиль на юго-западе Эквадора был застрелен легкоатлет, призер ЧМ Алекс Киньонес. Обстоятельства убийства выясняются, стрелявший не найден.