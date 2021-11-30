Продюсер «Бумера» оставил без горячей воды восемь квартир в Москве

Mash: продюсер Члиянц лишил воды восемь квартир в доме Союза кинематографистов в Москве

Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц затопил соседей в доме Союза кинематографистов в центре Москвы. В результате аварии горячей воды лишились восемь квартир, передает Telegram-канал Mash.

Пока кинопродюсера не было дома, в его апартаментах прорвало трубу. В коммунальной службе соседям сказали, что для устранения проблемы придется разбирать стену в квартире Члиянца и заменить поврежденную сантехнику.

Однако сделать это без его участия не получится — сам продюсер сейчас на Украине и планирует вернуться в Москву в середине декабря. Пока в квартиру пустили только слесаря и дочь Члиянца, чтобы перекрыть горячую воду — соседи остались без нее на ближайшие две недели.

Ранее у российского кинопродюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова Мэрия Москвы захотела отобрать квартиру. Причиной разбирательств стала незаконная перепланировка — после покупки недвижимости кинодеятель снес несущие перегородки и вскрыл полы. В 2020 году комиссия заметила трещины на здании и потребовала вернуть помещение в первоначальный вид.