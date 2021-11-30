Зюганов рассказал подробности госпитализации Рашкина

Лидер КПРФ Зюганов: Рашкин прошел второй этап операции, который был вынужден переносить

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не знает точных причин госпитализации депутата Госдумы Валерия Рашкина. Его цитирует «Газета.Ru».

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — рассказал подробности Зюганов.

О госпитализации Рашкина стало известно ранее 30 ноября. Уточнялось, что депутату провели операцию из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что решение нижней палаты парламента продиктовано запросом общества на открытость и справедливость.

В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину политика, в багажнике которого они нашли убитого лося. Позже Рашкин признался в убийстве животного.