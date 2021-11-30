Одному региону России предсказали рекордный поток туристов

Турпоток в Крым в 2022 году может достигнуть рекордных показателей

В следующем курортном сезоне туристический поток в Крым может достигнуть рекордных показателей. Такое мнение выразил член экспертного совета при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко в эфире радио «Спутник в Крыму», пишет РИА Новости.

Эксперт предсказал, что в количественном плане курортный сезон 2022 года может оказаться лучше по сравнению с предыдущим, так как уже наблюдается огромный спрос, в том числе отложенный, среди россиян на данное черноморское направление.

Так, Тарасенко пояснил, что в настоящее время правительство рассматривает возможность продления до конца 2022 года отсрочки туроператорам по турам, перенесенным из-за пандемии в прошлом году — преимущественно это коснется выездных путешественников, однако среди них есть и те, кто «отложил» отпуск в России (в том числе и в Крыму). По словам специалиста, на популяризацию региона оказывает влияние и программа кешбэка, которая стимулирует спрос на внутренний туризм.

«Я считаю, что с учетом всех ограничений, которые на сегодняшний день существуют в мире и на территории Российской Федерации, гораздо проще и понятнее отдыхать в своей стране», — заключил Тарасенко.

Ранее в ноябре сообщалось, что отечественные туристы массово устремились на отдых в один из регионов России — в Крым. Отмечалось, что уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы на полуострове составляет в среднем 60 процентов, а в наиболее востребованных семейных курортных комплексах выкуплено порядка 90 процентов номерного фонда.