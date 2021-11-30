Лукашенко рассказал о полетах в белорусский санаторий в Крыму

Белорусская авиакомпания «Белавиа» будет летать в Крым, когда у Минска возникнет в этом необходимость. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в интервью РИА Новости.

Он заявил о потенциальной возможности запуска рейсов «Белавиа» на полуостров и посетовал на то, что их не получится направить туда через Украину. «В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», — пояснил Лукашенко.

Глава государства также рассказал о белорусском санатории, который находится в Крыму, и подчеркнул, что в Минске готовы отправлять туда своих граждан. «Слушайте, у нас руки развязаны», — отметил президент.

Ранее Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре является территорией России, и добавил, что собирается посетить полуостров. По его словам, на этот счет у него уже есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержанием белорусскими силовиками создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.