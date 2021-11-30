Молдавию обвинили в нарушении закона при выплате долга «Газпрому»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешние власти республики в нарушении закона при выплате долга «Газпрому». По его словам, чтобы погасить задолженность, была использована незаконная схема, передает РИА Новости.

«По процедурам было нарушено все, существует очень много вопросов, но прокуратура сейчас этим не займется, потому что она действует в интересах власти», — сказал он. Додон напомнил, что в истории страны никто не выделял 75 миллионов долларов частной компании, а «Молдовагаз» — именно такая компания.

Бывший президент считает, что на выплату задолженности перед российским монополистом пошли бюджетные деньги, но проблема долгов самого «Молдовагаза» так и не решена. Додон уверен, что таким образом жителей страны загнали в тупик и ошибка будет стоить очень дорого.

22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что прекратит поставки газа, если в течение 48 часов республика не оплатит задолженность за октябрь и ноябрь. В итоге выплату отсрочили до 26 ноября, тогда же долг был погашен. «Молдовагаз» не смогла найти коммерческого решения для оплаты долга, из-за чего и потребовалась помощь правительства. У компании не оказалось денег, так как она закупала газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров, а в тариф была заложена сумма гораздо ниже.