В Совфеде рассказали о роли НАТО в возможном конфликте Украины и России

НАТО не поддержит Украину в случае конфликта с Россией, поскольку организация задумывалась исключительно для охраны стран-участниц и борьбы с Советским Союзом, рассказал член Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор добавил, что в Киеве многим хотелось бы поддержки НАТО, но максимум их возможных контактов — использование Украины в роли третьей страны для решения задач альянса.

26 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация гарантирует коллективную безопасность только членов альянса, но не стран-партнеров, включая Украину.

Украинские надежды и мечты

Климов напомнил, что НАТО никогда и не ставила задач по защите других государств, но в Киеве, кажется, стали об этом забывать.

«НАТО никогда не задумывалась для защиты третьих стран, только для охраны членов альянса. Это военно-политический блок, созданный изначально для противостояния Советскому Союзу — если, кстати, заглянуть в Оксфордский словарь, там будет дано именно такое определение. И с тех пор не изменилось ничего, кроме названия страны, — заметил сенатор. — Натовцы могут использовать третьи страны для реализации своей главной задачи, но никак не наоборот. И если кто-то в Киеве на это еще надеется, то зря. Об этом, кстати, периодически заявляли все американские руководители: и Барак Обама, и Дональд Трамп, и сенаторы недавно заявили, что, если русские вдруг нападут на Украину, никакой реакции с их стороны не предусмотрено».

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По словам Климова, если НАТО и посылает боевые части на Украину, то делается это исключительно ради того, чтобы проводить разведку российских территорий и мониторить ситуацию, но никак не для помощи в потенциальной войне. Более того, он добавил, что хоть участники альянса и имеют формальное право на защиту, не раз случалось так, что помощь так и не оказывалась.

«В Киеве так же, как и в Грузии когда-то, думают, что если они начнут с нами воевать, НАТО сразу им поможет. Только вот когда бывший грузинский президент Михаил Саакашвили начал войну с нами на Кавказе, ему не помог никто. Сначала, конечно, поохали, но в итоге даже не ввели санкции. А затем и вовсе признали, что конфликт был спровоцирован именно Саакашвили, что именно он открывал огонь по мирному населению. Некоторые лица в Киеве, вероятно, сейчас подвержены тому же заблуждению», — заключил политик.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что верит в возможность диалога с Россией. Однако он также отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо продемонстрировать единство, чтобы «России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО».