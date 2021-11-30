Раскрыта оптимальная стоимость путевок на Кубу на Новый год

АТОР: стоимость отдыха на Кубе на Новый год обойдется в 119,5 тысячи рублей

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Кубе на зимние праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации участников рынка, в настоящий момент отечественными туристами забронировано от 50 до 80 процентов мест в заездах на Новый год. При этом отмечается, что открытие республики для международного туризма не привело к подорожанию гостиниц. «Тарифы на проживание на Кубе достаточно доступные. Много спецпредложений. Кубинские отельеры стараются быстро восстановить тот объем, который был до пандемии», — поясняют эксперты.

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания ICS Travel Group — стоимость недельного отпуска с отправлением 29 декабря и проживанием в четырехзвездочном отеле с питанием для одного путешественника обойдется в 119,5 тысячи рублей.

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Туроператор «Русский Экспресс» предлагает забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом в конце декабря за 120 тысяч рублей на человека. В цену включен перелет и размещение в гостинице категории пять звезд.

Стоимость туров Coral Travel начинается от 246,4 тысячи рублей — такую сумму двое отдыхающих заплатят за проживание в трехзвездочной гостинице с питанием на базе завтраков. Выезд запланирован на 31 декабря.

Ранее эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на отдых на Кубе среди россиян после снятия коронавирусных ограничений в стране с 15 ноября. Специалисты отметили, что упрощение антиковидных протоколов для въезда в республику увеличило динамику продаж по направлению с 10 до 20 процентов.