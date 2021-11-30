В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Рашкина

Пресс-секретарь МГК КПРФ Веселова заявила, что депутат Рашкин сам обратился к врачам

Пресс-секретарь Московского городского комитета (МГК) КПРФ Надежда Веселова опровергла сообщения о госпитализации депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. По ее словам, политик сам обратился к врачам, после чего ему провели плановую операцию, передает News.ru.

Уточняется, что подробности процедуры Веселова раскрывать не стала. «Он сам планово "госпитализировался", ему сделали плановую операцию, он не на обследовании. Она и раньше планировалась, просто была перенесена. Никаких обострений, никаких нервных... ничего не было», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее утверждению, Рашкина могут выписать из больницы к концу рабочей недели.

Ранее сообщалось, что политику, госпитализированному из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни, провели операцию.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося. Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный тогда уточнил, что решение нижней палаты парламента продиктовано запросом общества на открытость и справедливость.