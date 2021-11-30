Политический аналитик оценил вероятность размещения ядерного оружия в Белоруссии

Политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность того, что в Белоруссии будет размещено ядерное оружие. По его словам, Россия никогда не вернет ядерное вооружение главе республики Александру Лукашенко хотя бы потому, что на данном этапе в этом уже нет смысла — отечественное гиперзвуковое оружие достигает всех необходимых целей за пять минут. Эксперт добавил, что мотивация Лукашенко понятна: он хочет придать себе значимости в качестве президента державы, представляющей военную опасность.

Ранее Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. Он также отметил готовность Белоруссии к такому сценарию. «Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все “сараи” стоят на месте», — заключил глава государства.

«Не нуждаемся»

Асафов обратил внимание на то, что ответ на предложение Лукашенко уже был дан Путиным во время сегодняшнего выступления. И из него ясно следует, что никакой помощи Белоруссии в данном вопросе не требуется.

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«Путин рассказал, что нашего новое гиперзвуковое оружие морского базирования способно достигнуть любой точки, любых центров управления ракетами, где бы они ни находились. Например, при размещении на Украине время гиперзвука до нас — пять минут. Так что размещение оружия на территории Белоруссии не планируется», — сказал аналитик.

Политолог считает, что Лукашенко прекрасно усвоил уроки Ирана, Северной Кореи, частично Турции: когда страна представляет военную опасность, с ней разговаривают, ее опасаются. Сейчас же с Лукашенко не разговаривает никто.

«Прекрасный пример Северной Кореи, когда жесточайшее противостояние заканчивается историческим саммитом. Лукашенко здесь сознательно говорит об этой военной части международной политики, поскольку с этим будет увеличиваться и его в нее вовлеченность, на него станут обращать внимание. Ведь даже кризис на польско-белорусской границе он пытается трактовать с точки зрения усиления позиций НАТО. Так что это заявление президента лежит ровно в том же русле, но Россия все равно не видит никакого смысла в возвращении ему ядерного оружия. Не нуждаемся», — заключил Асафов.

В июле 1993 года Белоруссия официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР. В ответ Великобритания, Россия и США предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме. Вывод ядерного оружия с территории Белоруссии был завершен в ноябре 1996 года.