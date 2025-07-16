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13:03, 16 июля 2025Наука и техника

Открыт эффективный способ борьбы с бессонницей

BMJ EBM: Йога, ходьба, бег и тайцзи улучшают сон и борются с депрессией
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Йога, тайцзи, ходьба и бег могут значительно улучшать качество сна и помогать справляться с бессонницей. К такому выводу пришли ученые, проанализировав 22 клинических исследования с участием 1348 человек. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Evidence Based Medicine.

Бессонница — одна из самых распространенных проблем сна, сопровождающаяся трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и ранним утренним подъемом. Она повышает риски депрессии, деменции и сердечно‑сосудистых заболеваний. Медикаменты нередко вызывают побочные эффекты, а когнитивно‑поведенческая терапия доступна не всем из‑за нехватки специалистов. Поэтому ученые изучили, какие виды физической активности могут стать эффективной альтернативой.

Анализ показал: йога увеличивала общее время сна почти на два часа, улучшала его эффективность и сокращала время бодрствования после засыпания. Тайцзи давал сходные результаты, а также заметно снижал показатели плохого качества сна и уменьшал время, необходимое для засыпания. Регулярная ходьба или бег значительно снижали выраженность симптомов бессонницы.

Исследователи отмечают, что эти упражнения доступны, не требуют больших затрат и почти не имеют побочных эффектов. Поэтому йога, тайцзи, а также простые прогулки или пробежки могут стать основой для новых рекомендаций по лечению бессонницы и внедряться в программы первичной медпомощи и общественного здравоохранения.

Ранее стало известно, что некоторые особенности личности могут повышать риск бессонницы. Особенно часто нарушения сна встречаются у людей с высоким уровнем нейротизма — тревожных и эмоционально неустойчивых.

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