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17:55, 20 мая 2025Наука и техника

Раскрыта психологическая причина нарушений сна

JSR: Тревожность непосредственно связана с нейротизмом и нарушениями сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Некоторые особенности личности могут повышать риск бессонницы. Исследование бразильских ученых из Университета Сан-Паулу, опубликованное в Journal of Sleep Research (JSR), показало, что особенно тесно с расстройствами сна связаны высокие уровни нейротизма — эмоциональной нестабильности и тревожности. Напротив, участники со стабильным эмоциональным состоянием реже сталкивались с проблемами засыпания.

Авторы проанализировали данные 595 взрослых: половина из них страдала клинически подтвержденной бессонницей, другая — не испытывала проблем со сном. У всех испытуемых оценивали так называемые большую пятерку черт личности: экстраверсию, доброжелательность, открытость, добросовестность и нейротизм. Выяснилось, что бессонница чаще встречается у людей с тревожным и неуравновешенным характером, а также низкой доброжелательностью и склонностью к самодисциплине.

Авторы подчеркивают: тревожность играет ключевую роль в связи между нейротизмом и нарушением сна. Это значит, что эффективное лечение бессонницы должно учитывать не только сами проблемы со сном, но и психологическое состояние пациента.

В марте ученые обнаружили, что нарушения сна и ожирение тесно взаимосвязаны и образуют замкнутый круг. Оказалось, что избыточный вес усиливает риск бессонницы, апноэ и других расстройств сна, а плохой сон, в свою очередь, провоцирует гормональные сбои, повышает аппетит и способствует накоплению жира.

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