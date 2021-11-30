Пелагея прокомментировала смерть Градского

Певица Пелагея об Александре Градском: наставник не только в проекте «Голос», но и в жизни

Российская певица Пелагею (Пелагея Телегина) прокомментировала смерть народного артиста России, музыканта Александра Градского. Она разместила пост на своей странице в Instagram.

Певица опубликовала видеозапись, состоящую из фото с Градским. Она также написала, что музыкант являлся наставником не только в проекте «Голос», но и в жизни.

«Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник. Не в проекте, — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра», — высказалась о музыканте певица.

Она добавила, что «удивительный, поднимающий до вершин» голос никогда не стихнет.

Александра Градского похоронят на московском Ваганьковском кладбище в среду, 1 декабря. Музыкант скончался в возрасте 72 лет 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».