Раскрыта дата похорон Градского

Народного артиста России Градского похоронят на Ваганьковском кладбище 1 декабря в 13:30

Народного артиста России, музыканта Александра Градского похоронят на московском Ваганьковском кладбище в среду, 1 декабря. Дату раскрыл официальный сайт театра «Градский Холл».

«Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание пройдет в частном формате без аккредитации СМИ.

Градский скончался в столице 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».