Прокуратура потребовала 13 миллиардов рублей с арестованного основателя «Рольфа»

Генпрокуратура подала в суд на основателя автодилера «Рольф» иск на 13 миллиардов рублей

Генпрокуратура России намерена взыскать почти 13 миллиардов рублей с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, заочно арестованного по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В иске указана сумма в 12,85 миллиарда рублей, соответчиком по делу будет также автодилер. Химкинский городской суд принял к производству иск прокуратуры, уточняет «Интерфакс». В рамках этого дела 24 ноября суд арестовал имущество «Рольфа» на сумму исковых требований.

В «Рольфе» заявили о несогласии с требованием прокуратуры и намерены отстаивать свою позицию в суде. Дилерские центры компании работают в штатном режиме. Причины подачи иска не раскрываются.

Первое заседание назначено на 14 декабря, добавляет ТАСС.

Следственный комитет России летом 2019 года возбудил уголовное дело против Петрова и топ-менеджеров компании, обвинив их в выводе за рубеж денежных средств. Тогда суд заочно арестовал бизнесмена и объявил в международной розыск. Петров проживает в Австрии. Он заявлял о заказном характере уголовного преследования, отрицая свою вину во вмененном ему преступлении.