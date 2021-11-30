Девушка показала оголяющее тело платье для свадьбы отца и разозлила зрителей

Блогерша показала откровенный наряд, в котором она планирует посетить свадьбу отца, и разозлила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Жительница Лос-Анджелеса Арианна Дэбни засняла себя в зеркало в мини-платье черного цвета, прозрачные части которого оголяли ее тело. На размещенных кадрах она собрала волосы в пучок и продемонстрировала вещь со всех сторон. По словам девушки, она решила надеть описанную вещь на торжество отца.

«Поверьте, с каблуками оно будет смотреться лучше. Или лучше купить его в белом цвете?» — поинтересовалась она у подписчиков. Видео американки стала вирусным и набрало 4,6 миллиона просмотров. Зрители не оценили ее выбор и осудили Дэбни в комментариях. «Зачем надевать такое на свадьбу?», «Бедный отец», «Я бы не надела такое даже в клуб», «Оно же слишком откровенное», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы посчитали, что видео блогерши высмеивает супермодель Кендалл Дженнер, в наряде которой фанаты увидели неуважение по отношению к невесте. Манекенщица посетила праздник приятельницы в платье длины макси бренда Monot, которое оформлено разрезами, частично обнажающими верхнюю часть ее тела. «Я понял прикол с Кендалл Дженнер», — написал один из юзеров.

В ноябре внешний вид Ким Кардашьян на свадьбе Пэрис Хилтон также раскритиковали в сети. Она надела черное длинное платье с глубоким декольте, темные плотные колготки и остроносые туфли-лодочки. Поклонники назвали ее наряд неуместным для свадебной церемонии.