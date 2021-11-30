Стало известно о состоянии выжившего горноспасателя на шахте в Кузбассе

Состояние выжившего горноспасателя на шахте «Листвяжная» в Кузбассе Александра Заковряшина остается стабильным, заявили в Главном управлении МЧС России, сообщает ТАСС.

По словам медиков, в состоянии выжившего горноспасателя прослеживается положительная динамика.

Сам Заковряшин ранее отмечал, что чувствует себя гораздо лучше, уходом и питанием в больнице он доволен. Спасатель подчеркивал, что без проблем вернется к работе, как только позволят врачи.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 россиян, 41 человек находится в больнице. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он провел внутри более суток и сам вышел к спасателям на следующий день после ЧП.

По данным МЧС, в шахте остаются тела 38 шахтеров и двух горноспасателей. Их не могут поднять на поверхность из-за газовой обстановки. В ведомстве заявили, что взрыв в «Листвяжной» подтвержден исследованием проб воздуха.

