В Совфеде одобрили предложенное Путиным повышение прожиточного минимума

Бюджетный комитет Совфеда одобрил закон о федеральном бюджете, который включает в себя повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Увеличить с 2022 года прожиточный минимум на 8,6 процента предложил президент России Владимир Путин. Документ в верхней палаты российского парламента планируют рассмотреть завтра, 1 декабря. Новый закон должен вступить в силу с 1 января.

19 ноября президент России внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Президент указал, что к этому размеру привязаны многие социальные пособия, включая доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, чьи зарплаты и социальные выплаты изменятся после повышенной индексации МРОТ и прожиточного минимума. По ее словам, нововведения будут касаться 16 миллионов россиян.