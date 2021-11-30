Лукашенко вспомнил призывы Сталина в 1941 году

Лукашенко: Минск имеет план и боевые части для реакции на попытки НАТО начать конфликт

Белоруссия имеет план и боевые части для реакции на попытки НАТО начать конфликт, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

«Вот они [НАТО] и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и на Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, (...) но я-то должен предвидеть, что произойдет», — сказал глава государства.

Он также вспомнил призывы лидера СССР Иосифа Сталина перед началом Великой Отечественной войны в 1941 году. «Сталин всем говорил: не поддаваться на провокации, не поддаваться, сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась», — пояснил Лукашенко.

По его словам, Украина «побежала» впереди войск НАТО: сначала закрыла небо для белорусских авиарейсов, а сейчас пытается спровоцировать конфликт.

Ранее 30 ноября Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие при одном условии — если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, он ответил: «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении».

В начале ноября Лукашенко попросил помощи у Путина для совместного дежурства у польско-белорусской границы, которая одновременно является границей Союзного государства. Российские бомбардировщики будут патрулировать границу Белоруссии с Украиной, Польшей и Прибалтикой, делая полукруг от Гомеля до Постав.