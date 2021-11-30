Рост мобильного трафика за 10 лет оценили

Ericsson: объем мобильных данных увеличился в 300 раз за 10 лет

В мире насчитывается около 5,5 миллиарда новых устройств, подключенных к сотовым сетям. Об этом говорится в отчете на сайте Ericsson.

В материале компании говорится, что за последние 10 лет, с 2011 года, объем мобильного трафика вырос в 300 раз. По оценке специалистов, в мире насчитывается около 5,5 миллиарда новых устройств, которые подключены к сотовым сетям и мобильному интернету. Решающее влияние на распространение технологий оказала связь 4G LTE.

Аналитики компании отметили, что жизненный цикл устройств с поддержкой связи пятого поколения оказался короче, а уровень проникновения данных девайсов — быстрее, по сравнению со связью прошлого поколения. Так, по состоянию на ноябрь 2021 года 5G поддерживают 23 процента смартфонов. На соответствующем этапе своего жизненного цикла лишь 8 процентов аппаратов работали с 4G.

Специалисты спрогнозировали рост и проникновения 5G к 2027 году. По словам авторов исследования, через шесть лет связь пятого поколения будет работать примерно на 50 процентах всех смартфонов в мире. Также, учитывая уровень принятия технологии, девайсы с поддержкой нового стандарта охватят 75 процентов пользователей мобильного интернета в мире.

В начале ноября специалисты Ericsson сообщили, что внедрение 5G положительным образом скажется на экологии. По словам экспертов, благодаря более эффективному способу передачи данных количество выбросов углекислого газа сократится.