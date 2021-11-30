Суд в США потребовал отменить обязательную вакцинацию медработников от COVID-19

Окружной суд американкского штата Миссури постановил отменить решение правительства об обящательной вакцинации всех сотрудников здравоохранения в десяти штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, опубликованное в электронной базе суда.

В постановлении говорится, что ответчик в лице правительства США должен немедленно прекратить принуждение медработников и других участников программ медицинского страхования Medicare («Медикэр») и Medicaid («Медикейд») к обязательной вакцинации в штатах Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота и Вайоминг. Суд согласился с доводами истцов, что данное решение федерального правительства не было одобрено Конгрессом США.

Ранее Управление по охране труда США обязало все компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года или требовать от непривитых сотрудников сдавать тест на коронавирус не реже чем раз в неделю. Власти 11 штатов уже подали иск против введения такой меры.