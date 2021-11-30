Названы регионы России с самой дорогой землей

К концу третьего квартала 2021 года среди регионов России самые дорогие земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) нашли в Крыму — средняя стоимость достигла 180 тысяч рублей за сотку. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», сообщает РБК.

Средняя цена участка в Крыму за год увеличилась на 20 процентов. Регионом с самой дорогой землей также назвали Ростовскую область с показателем в 143,9 тысячи рублей за сотку — рост также достиг 20 процентов. В числе лидеров по стоимости участков оказался Краснодарский край, где за сотку придется отдать 118,5 тысячи рублей — на 15 процентов больше, чем год назад. Самую недорогую сотку земли нашли в Рязанской области (22,7 тысячи рублей), Пермском крае (22,6 тысячи рублей) и Кировской области (13 тысяч рублей).

Что касается земель сельхозназначения, то дороже всего они обойдутся в Краснодарском крае, где за сотку придется отдать 94,3 тысячи рублей, и в Ростовской области — 66,6 тысячи рублей за сотку. Активный рост аналитики зафиксировали в Ставропольском крае и Волгоградской области, где средняя стоимость за год увеличилась на 33 и 29 процентов соответственно.

Ранее эксперты «Авито Недвижимость» отметили, что в третьем квартале 2021 года спрос на земельные участки в России снизился на 4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Подобную динамику заметили впервые за 2021 год, ее связали с окончанием периода высокого спроса, начавшегося в 2020 году, когда многие россияне приобрели землю — они стали интересоваться загородными участками во время пандемии COVID-19.