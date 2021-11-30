Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Указ опубликован на сайте главы государства.

Пост занял Александр Поклад. Как передает Zaxid.net, он был начальником пятого управления департамента контрразведки и руководил спецоперацией по задержанию генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на Россию.

Предыдущий глава департамента контрразведки СБУ был уволен накануне.

26 ноября президент Украины на пресс-конференции заявил, что экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба предложил спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера после того, как Зеленский решил уволить его.