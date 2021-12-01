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Чемпион мира рассказал о спасшем его Нурмагомедове

Игрок в пляжный футбол Никоноров: книга Нурмагомедова помогла восстановиться после травмы
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Борис Никоноров
Борис Никоноров
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал о том, как ему помогла восстановиться после тяжелой травмы книга бойца Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит «Газета.ру».

Игрок поделился историей восстановления после разрыва задней крестообразной связки, которую он получил в 2019 году. Футболист с трудом ходил и пытался вернуть подвижность колена, но состояние только ухудшалось. Тогда спортсмен уехал на отдых в Мексику и взял с собой книгу Хабиба Нурмагомедова Khabibtime. По словам футболиста, можно сказать, что боец его спас.

«Книга меня очень замотивировала, я вернулся домой и продолжил тяжелейший путь восстановления. И буквально через полтора месяца после перелета я справился с травмой, а уже через два-три играл как ни в чем не бывало», — поделился Никоноров. Футболист отметил, что Нурмагомедов сталкивался с такой же травмой, но выдержал все трудности и стал чемпионом мира.

Ранее Никоноров высказался об игроке петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе. Он заявил, что положительно относится к форварду, несмотря на его противоречивое поведение, и назвал его личностью.

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