Илон Маск представил «киберсвисток» от Tesla

Илон Маск предложил купить «киберсвисток» от Tesla из нержавеющей стали за $50

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил новый товар от своей компании Tesla. Это «кибресвисток». Об этом изобретатель рассказал в Twitter.

«Посвисти на "Тесле". Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток», — предложил покупателям Маск.

Новый товар выполнен в виде концепта автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавещей полированной стали и считается «премиальной коллекционной вещью». Стоимость «киберсвистка» составляет 50 долларов (3707 рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Илон Маск был назван одним из самых популярных иностранцев в России. Многие россияне считают историю изобретателя, иммигрировавшего в США из ЮАР, вдохновляющим успехом. Также пользуется популярностью изначально русскоязычный мем «Как тебе такое, Илон Маск?».

