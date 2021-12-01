Пиар-директор Элджея объяснил его поездку на Кипр

Пиар-директор Элджея заявил, что рэпер отправился на Кипр с «рабочим визитом»

Пиар-директор Элджея Владислав Козлов объяснил поездку музыканта на Кипр. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Да, он на Кипре. Пока рабочий визит. Вполне возможно, что скоро вернется в Москву», — отметил Козлов. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможном получении артистом кипрского гражданства.

Ранее уехавшего из России месяц назад Элджея заметили возле иммиграционного центра на Кипре. Предполагалось, что он решил получить гражданство другой страны.

В конце октября стало известно, что суд рассмотрит дело Элджея о пропаганде наркотиков. Полиция проверила песни рэпера и передала материалы в суд. При этом неизвестно, какие именно композиции привлекли внимание правоохранительных органов.

В ноябре Россию покинул еще один артист — Моргенштерн. Рэпер уехал в ОАЭ, когда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о том, что представители Кремля ведут переговоры о возвращении рэпера в Россию при условии его сотрудничества с властями.